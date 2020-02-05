في اليوم العالمي له.. سرطان الثدي لا يقتصر على النساء.. تعرف على أعراض وأسباب الإصابة به.. وتأخر سن الزواج يزيد من حدوثه.. وبهذه الطريقة يتم تشخيصه وعلاجه



عوامل خطر يزيد من الإصابة بـ سرطان الثدي:



وهناك عوامل خطر تزيد من الإصابة بسرطان الثدي، وهو ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، ولكن وجود واحد أو حتى عدة عوامل من عوامل الإصابة بـ سرطان الثدي لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بسرطان الثدي، إلا أن العديد من النساء المصابات بسرطان الثدي ليس لديهن عوامل خطر معروفة.





وتشمل العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لما نشر في صحيفة "مايو كلينك" الطبية، ما يلي:





1- الجنس:

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الثدي.





2- العمر:

يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع تقدم العمر





3-تضخم في الغدد:

إذا كان لديك خزعة الثدي وجدت سرطانًا مفصصًا في الموضوع (LCIS) أو تضخم في الغدد غير طبيعي في الثدي ، فقد تكونين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.



4- الإصابة المسبقة:

إذا كنت مصابًا بسرطان الثدي في أحد الثديين، فأنت تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي الآخر.



5- الوراثة:

إذا تم تشخيص أمك أو أختك بسرطان الثدي، خاصة في سن مبكرة ، تزداد خطورة الإصابة بسرطان الثدي، ومع ذلك، فإن غالبية الأشخاص المصابين بسرطان الثدي ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض



6- الجينات الموروثة:

وتزيد الجينات الموروثة من خطر الإصابة بالسرطان، ويمكن أن تنتقل بعض الطفرات الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي من الآباء إلى الأطفال، ويشار إلى الطفرات الجينية الأكثر شهرة باسم BRCA1 و BRCA2، ويمكن لهذه الجينات أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي وغيره من أنواع السرطان، لكنها لا تجعل السرطان أمرًا حتميًا.





7- التعرض للعلاج الإشعاعي:

وإذا تلقيت علاجات إشعاعية لصدرك كطفل أو شاب بالغ، فإن خطر إصابتك بسرطان الثدي تزداد.





8- السمنة:

إن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.



9- حدوث دورة الطمث في سن مبكر:

ومع بداية الدورة الشهرية قبل سن الثانية عشرة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.



10- انقطاع الطمث مبكر:

ويعتبر انقطاع الطمث مبكرا واحدة من أبرز العوامل التي تزيد من الإصابة بـ سرطان الثدي.





11- تأخر سن الإنجاب :

ويعتبر تأخر سن الإنجاب حتى سن الثلاثين من أسباب زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.



12- تاخر سن الزواج:

وتتعرض النساء اللاتي تأخر سن زواجها إلى الإصابة بسرطان الثدي أكثر من غيرهن.



13_ تناول العلاجات الهرمونية:

ويمكن لتناول النساء العلاجات الهرمونية بعد الطمث لإمداد الجسم بهرمون الاستروجين والبروجستيرون لعلاج علامات وأعراض انقطاع الطمث أن تكون لديهن خطر متزايد من الإصابة بسرطان الثدي، ويخفض ​​خطر الإصابة بسرطان الثدي عندما تتوقف النساء عن تناول هذه الأدوية. انقطاع



14- شرب الكحول: