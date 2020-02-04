سالي عاطف تفند فرص الاستثمار في القارة.. وتؤكد: أفريقيا كنز يجب اكتشافه.. فيديو وصور

قالت سالي عاطف الكاتبة والخبيرة فى الشأن الأفريقي ورئيس منظمة الحلم الأفريقي 2063، إن هناك العديد من المجالات وفرص الاستثمار الموجودة بدول القارة الأفريقية، إلا أنه تختلف من دول لأخري، لافتة إلى أن السوق الإستثماري الأول والمربح فى أفريقيا يتمثل فى القطاع الطبي حيث أن أغلب دول القارة تعانى من نقص فى الخدمات الطبية سواء مستشفيات وأدوية ومعامل.





وتابعت عاطف خلال ندوة عقدها صدى البلد بشان نهاية رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والتى تنشر لاحقا، أن القطاع الاستثمارى المربح أيضا يتضمن قطاع البناء والعقارات فهناك كثير من الدول الأفريقية ذات معدل نمو مرتفع، وبالتالى تحتاج لبناء مدن وقري جديدة، مؤكدة أن القطاع الزراعى يعد مجال استثماري نجاح حيث أن مصر تتواجد فى أكثر من دولة واستطاعت العمل على بناء مزارع نموذجية، وخاصة أن افريقيا هى سلة غذاء العالم.



