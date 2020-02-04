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أخبار البلد

رئيس الحلم الأفريقي: رواندا تضاهي دول أوروبا.. والأفارقة يميلون لمصر.. فيديو وصور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:54 م
سالي عاطف الكاتبة
سالي عاطف الكاتبة الخبيرة فى الشأن الأفريقي تتحدث لصدى البلد
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سارة يسن - أمينة الدسوقى - تصوير: نور المصري
قالت سالي عاطف الكاتبة والخبيرة فى الشأن الأفريقي ورئيس منظمة الحلم الأفريقي 2063، إن هناك قلة وعى بأهمية الملف الأفريقي، منذ حادثة أديس اباب ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث تم بعدها اغلاق الملف، مع عدم وجود أى اهتمام على المستوى السياسي للدولة نحو التوجه لأفريقيا، مؤكدة أنه منذ تولى الرئيس اعبد الفتاح السيسي الحكم فى 2014 بدأ ظهور توجه نحو افريقيا. 

وتابعت سالى خلال ندوة عقدها صدى البلد بشان نهاية رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تنشر لاحقا، إن معظم المعلومات التى نمتلكها عن أفريقيا  تستند إلى الأفلام الأجنبية التى تُقدم محتوى عن دول القارة بأنها عبارة عن قبائل، وجهل،مؤكدة أن الواقع غير ذلك ومختلف تماما حيث أن هناك دول تضاهى الدول الاوربية فى التقدم مثل عاصمة روندا، والتى بها تقدم ورقي غير موجود فى العالم كله.
 
وأكدت الخبيرة فى الشأن الأفريقي أن الشباب الأفريقي والمصري يبحث عن فرص عمل خارج القارة على الرغم من أن السوق الأفريقية مفتوح داخل القارة حيث يضم أكثر من 2 مليار نسمة، وبالتالى يمكن نقل الخبرات المصرية إلى تلك الدول والاستفادة من نقاط القوة لديها.

وأوضحت عاطف أن الآفارقة يميلون ويحبون مصر نظرا لما لها من مخزون تاريخي وثقافي مشرف منذ ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرة إلى أنه لا يوجد اعلام أو اداة اعلامية تخاطب الافارقة عن مصر،أو تقوم بتوصيل الصورة المصرية الصححيحة للجانب الافريقي، مطالبة بضرورة وجود قناة قوية موجهة للدول الأفريقية لتعرفهم عن مصر.

وأكدت عاطف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  منذ تولى الرئيس السيسي الحكم، قام بزيارة أكثر من دولة واستطاع إحداث زخم فى العلاقات، مشيرة إلى أنه قبل هذا الزخم هناك دول لا تعرف ماهى مصر وماهى طبيعة شعبها.

وفيما يخص بالإعلام المعادى لمصر قالت عاطف إن هناك اعلام موجه ضد مصر من قطر وتركيا ودول معادية  تسعى للعب داخل القارة الأفريقية بصورة كبيرة جدا من خلال التمويلات والاستثمارات.
رئيس الحلم الأفريقي: رواندا تضاهي دول أوروبا.. والأفارقة يميلون لمصر.. فيديو وصور
رئيس الحلم الأفريقي: رواندا تضاهي دول أوروبا.. والأفارقة يميلون لمصر.. فيديو وصور
رئيس الحلم الأفريقي: رواندا تضاهي دول أوروبا.. والأفارقة يميلون لمصر.. فيديو وصور
رئيس الحلم الأفريقي: رواندا تضاهي دول أوروبا.. والأفارقة يميلون لمصر.. فيديو وصور
رئيس الحلم الأفريقي: رواندا تضاهي دول أوروبا.. والأفارقة يميلون لمصر.. فيديو وصور
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