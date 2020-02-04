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تعليم

وضع آليات الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لمدارس الغربية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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أحمد على

ناقش الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية مع الأجهزة المعنية آليات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة التابعة لمبادرة 100 مليون صحة ، مؤكدًا ضرورة التخلص الآمن من النفايات الناتجة عن عملية فحص التلاميذ خلال المبادرة بنقلها خارج المدارس إلى الوحدات الصحية ليتم التخلص منها بطريقة آمنة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده اليوم بديوان عام المحافظة بحضور وكيل وزارة الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم ومسئول الأزهر بالغربية.


يذكر  أن هيئة التأمين الصحي هي الراعي الأساسي لهذه المبادرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشئون الصحية والأزهر ومنظمة الصحة العالمية والتي تبدأ من 10 فبراير وحتى 20 إبريل 2020 وتستهدف فحص حوالى 700 ألف تلميذ بالمدارس الإبتدائية (حكومي وخاص وأزهر). مشيرًا إلى ضرورة التدقيق في إدخال بيانات الطالب من حيث الاسم الرباعي ورقم التليفون الخاص بولي الأمر وإدخالها على السيستم مع إعطاء النتائج بدقة.


وخلال الاجتماع؛ وجه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بإلغاء جميع إجازات الأطباء خلال فترة الحملة حتى يتم تنفيذها بدون أي معوقات.

 

وضع آليات الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لمدارس الغربية
وضع آليات الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لمدارس الغربية
وضع آليات الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لمدارس الغربية
وضع آليات الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لمدارس الغربية
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