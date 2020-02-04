زراعة النواب تستمع لممثلي الحكومة بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. مطالبات بتحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد

وزارة السياحة تطالب بتوفير الإمكانيات اللوجستية

مجدي ملك يؤكد: سنتوافق علي ما يهم الصالح العام





أبدى عدد من ممثلي الحكومة ملاحظاتهم، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، المشكلة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، لينقلوا إلى النواب انطباعهم على التشريع الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى بمشاركة الجهات المعنية.

لجنة الزراعة تلقت رد وزارة العدل، بأن هذا التشريع تم وضعه بتكليف من الحكومة، وكافة الوزارات أبدت ملاحظاتها أثناء عرضه على مجلس الوزراء، ولم يبدى أى وزير أى ملاحظات وبالتالى نحتاج تفويض من الوزير المختص عند عرض أى جهة لاعتراضاتها.

أكد ممثل وزارة الزراعة المهندس محمود عبد الصمد، أن الجميع يبحث عن المصلحة العامة للخروج بهذا التشريع بشكل يساعد على التنمية، وعند وضع الصياغة النهائية للتشريع، أرسلت كل وزارة ملاحظاتها للجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، وتم أخذ جزء كبير منها والتحفظ على بعض الملاحظات.

بدوره عدد محمود عبد العال، ممثل وزارة النقل، بعض النقاط التى يتطلب حسمها فى مشروع القانون وفى مقدمتها مركز الاتصال البحرى من المختص بتشغيله، فضلا على ضرورة تحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد، والمواد الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بالمراكب تحتاج لإعادة تنظيم خصوصا أنها مكلفة وتصل سعرها كحد أدنى 40 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه شهريا، وبالتالى لن يستطيع الصياد تحملها .

كذلك طالب المهندس حسن حسين، ممثل وزارة النقل، بوضع بند فى القانون يلزم بإخطار وزارة النقل عند تغير معلم مركب الصيد أو تغير مقاساتها، مع توحيد الرقم المُسجل على المراكب بالقانون الجديد لسهولة تتبعها والتعامل معها خصوصا فى حالة ارتكاب المخالفات.

وقال عبد الفتاح العاصى، ممثل وزارة السياحة، أن مواجهة مشكلة تلوث البحيرات تحتاج فى البداية لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لمنع هذه الظاهرة ومساعدة المستثمرين على ذلك، قبل فرض عقوبات جديدة عليهم، متابعًا: "مينفعش تعاقب وانت مش مجهز الإمكانيات اللى محتاجنها، فهناك محاضر كثيرة تتم ضد المراكب تحت بند تلوث البيئة، رغم عدم وجود مراسى لهم للصرف، لذلك اتمنى أن يهتم القانون الجديد بالنواحى اللوجستية علشان اللى يغلط يتحاسب بعد كده".

ونوه العاصى، بأهمية هذا الأمر لاسيما وأن توفير الإمكانيات واللوجستيات اللازمة للمراكب النيلية، يساهم فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030، والتى تهدف لزيادة أعداد السائحين، والتى تتطلب زيادة الطاقة الفندقية، والتى تحتاج بدورها لرفع كفاءة خدمات الدولة، فالمستثمر لا يستطيع تنفيذ هذه الخدمات، ويمكن للدولة تنفيذها ثم تحميلها على المستثمرين، فعلى سبيل المثال بعض البحيرات لا يوجد أحواض لصيانة المراكب".

فيما طالب ممثل وزارة البيئة، أنه طبقا لقانون البيئة فالوزارة مسئولة عن إصدار الموافقات البيئة لأى مشروع وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة، وبالتالى يجب أن ينص القانون على ضرورة الأخذ بموافقة وزارة البيئة عن منح التراخيص للمشروعات وليس مجرد أخذ رأيها كما جاء بالقانون. فيما قال محمد حسنين، ممثل وزارة السياحة والأثار، أنه يجب الوضع فى الاعتبار عند وضع الصياغة النهائية للقانون أن هيئة التنمية السياحية أحد جهات الولاية على البحار.

من جانبهم قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إن البلد ثورة تشريعية كبري علي كافة المستويات، ولكن قد تتعارض بعض القوانين مع أصحاب المصالح الراغبين في استمرار الفوضى لكن ذلك لا ينطبق علي الشرفاء من ابناء الوطن”.

وأضاف ملك:” بعص التشريعات عفي عليها الزمان، وهذا الأمر لم يكن ليتم معالجته بدون إرادة حقيقة للقيادة السياسية”.

وأكد مجدي ملك، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، والحفاظ علي حق الشعب، وصغار وكبار المستثمرين، بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من القطاع، متابعا : ” جميعنا نعمل من اجل صالح الدولة، ولا أحد يتصيد شيء”.

ونوه ملك، إلي أن مشروع القانون لن يخرج الا بشكل توافقي مع كافة الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقة للبحيرات والثروة السمكية.

وأكد النائب مجدي ملك، حرص اللجنة علي تشديد عقوبة تلوث البحيرات بما يحقق الردع العام بمشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، متابعًا: تلوث البحيرات التلوث ينعكس سلبًا علي الثروة السمكية مما يضر بصحة الإنسان.

وبعث ” ملك ” ، رسالة طمأنة بقوله، إن جميع مواد مشروع القانون ستخضع للمناقشة في حضور جميع ممثلي الحكومة، مضيفًا: “المواد محل التخوف بمشروع القانون سنناقشها سويًا، ليخرج التشريع في النهاية بما يحفظ للجميع حقه سواء الدولة أو مواطن أو المستثمر”.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري قائلًا: إن المخاوف التي يتم تصديرها علي شبكات الميديا “السوشيال ميديا” لكي تضر بالبلاد، غير حقيقة، موضحا: “إحنا مع الناس وكذلك القيادة السياسية، وهذا الأمر ليس محل نقاش ولا مزايدة “.

وأكد مجدي ملك، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، والحفاظ علي حق الشعب، وصغار وكبار المستثمرين، بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من القطاع، متابعا : ” جميعنا نعمل من اجل صالح الدولة، ولا أحد يتصيد شيء”.

ونوه ملك، إلي أن مشروع القانون لن يخرج الا بشكل توافقي مع كافة الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقة للبحيرات والثروة السمكية.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه يستهدف “حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية”.





كما يهدف المشروع إلى “توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك”.