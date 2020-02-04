حزب "الاتحاد" يستضيف وفد "التنسيقية" لطرح رؤية الحزب حول الاستحقاقات الانتخابية

استضاف حزب الاتحاد وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله الدكتور حسام بدراوي -رئيس الحزب-، وباسم الخواص -النائب الأول لرئيس الحزب-، ورضا صقر -النائب الثاني لرئيس الحزب-، و أحمد مبارك -أمين الشباب وعضو التنسيقية-.

عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.