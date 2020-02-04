غرفة بورسعيد تناقش مع شعبة الملابس الجاهزة مشكلاتها

اجتمع مجلس إدارة الغرفة التجارية في بورسعيد، اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير برئاسة محمد سعده بمجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزه المنتخب برئاسة مجدي الشامي، وذلك في إطار الالتقاء بكافة الشعب التجارية، والتواصل مع جميع أطياف المجتمع التجاري في بورسعيد.









وأعرب مجدي الشامي عن شكره لمجلس إدارة الغرفة على الدعوة وعلى ما تم من خطوات جادة من المجلس، للوقوف مع أصحاب الحصص الاستيرادية في القضايا المتداولة بالمحاكم، وكذلك الجهد المبذول لحل قضية العيارات.





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وعرض أعضاء الشعبة المشكلات التي تواجههم والخاصة بقرارات الجهاز التنفيذي المتعلقة بصرف الحصص الاستيرادية لعام 2020 وكذلك مشكلة التخصيم الفعلي والتعامل بالمنافذ مع الملابس المحلية المصنوعة في بورسعيد على أنها مستوردة وإعادتها من المنافذ الجمركية مرة أخرى.





وطالب الشامي بعقد اجتماع مع مسؤولي الجمارك وشرطة أمن المواني لمناقشة مطالب الشعبة واقتراحات الاعضاء للحلول المناسبة.





وقد عرض محمد سعده رئيس الغرفه القرارت الصادره من الجهاز التنفيذي بخصوص الحصص الاستيرادية لعام 2020 وتم مناقشتها تفصيلا.



