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محافظات

غرفة بورسعيد تناقش مع شعبة الملابس الجاهزة مشكلاتها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:02 م
مجلس اداره الغرفه
مجلس اداره الغرفه التجارية في بورسعيد
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كتب - محمد الغزاوى
اجتمع مجلس إدارة الغرفة التجارية في بورسعيد، اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير برئاسة محمد سعده بمجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزه المنتخب برئاسة مجدي الشامي، وذلك في إطار الالتقاء بكافة الشعب التجارية، والتواصل مع جميع أطياف المجتمع التجاري في بورسعيد.


وأعرب مجدي الشامي عن شكره لمجلس إدارة الغرفة على الدعوة وعلى ما تم من خطوات جادة من المجلس، للوقوف مع أصحاب الحصص الاستيرادية في القضايا المتداولة بالمحاكم، وكذلك الجهد المبذول لحل قضية العيارات.

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وعرض أعضاء الشعبة المشكلات التي تواجههم  والخاصة بقرارات الجهاز التنفيذي المتعلقة بصرف الحصص الاستيرادية لعام 2020 وكذلك مشكلة التخصيم الفعلي والتعامل بالمنافذ مع الملابس المحلية المصنوعة في بورسعيد على أنها مستوردة وإعادتها من المنافذ الجمركية مرة أخرى.

وطالب الشامي بعقد اجتماع مع مسؤولي الجمارك وشرطة أمن المواني لمناقشة مطالب الشعبة واقتراحات الاعضاء للحلول المناسبة.

وقد عرض محمد سعده رئيس الغرفه القرارت الصادره من الجهاز التنفيذي بخصوص الحصص الاستيرادية لعام 2020 وتم مناقشتها تفصيلا.

واقترح سعده الانتظار لما بعد التطبيق وتقييم الموضوع بعد التجربه الفعلية ثم الاجتماع لمناقشة آثار هذه القرارات، مع تقدم الشعبة بمذكرة للغرفه تتضمن رؤيتها للمشكلات التي تواجه هذا القطاع وسبل حلها وكذلك مخاطبة الغرفه لرئيس الاداره المركزية لجمارك بورسعيد بخصوص ذكره أعضاء الشعبه بشأن تعامل المنافذ الجمركية مع الملابس المحليه عند خروجها من المنافذ الجمركية المختلفه ببورسعيد.
غرفة بورسعيد تناقش مع شعبة الملابس الجاهزة مشكلاتها
غرفة بورسعيد تناقش مع شعبة الملابس الجاهزة مشكلاتها
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