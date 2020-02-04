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منوعات

ممثلة شهيرة تكشف عن إصابتها بسرطان من الدرجة الرابعة.. تفاصيل مؤلمة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت الممثلة الأمريكية الشهيرة  شنين دوهرتي ، البالغة من العمر 48 عامًا ، أنها مصابة بسرطان المرحلة الرابعة ، بعد ثلاث سنوات من سكون  المرض في أعقاب معركة شرسة مع سرطان الثدي .


ظهرت الممثلة الشهيرة  في برنامج صباح الخير يا أمريكا صباح اليوم  الثلاثاء لتحكي عن حالتها  المؤلمة.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم تشخيص حالة شنين "   لأول مرة بسرطان الثدي في عام 2015 ثم أصبح كامن  في عام 2017.


وعلمت الممثلة الأمريكية  أن السرطان عاد بقوة أليها في أوائل العام الماضي لتبقى هذا الخبر سرًا منذ ذلك الحين ، لكنها أرادت الكشف عن مرضها الصعب هذا الأسبوع قبل أن يصبح عامًا في أوراق المحكمة التي تعد جزءًا من قضيتها المستمرة ضد شركة التأمين الحكومية "فارم فارم" بسبب الأضرار التي لحقت بمنزلها من حريق هش 2018.


وقالت الممثلة الشهيرة عبر البرنامج انها أتت إليه للكشف عن مواجهتها مرض السرطان في المرحلة الرابعة بعد عودته إليها مجددًا، قبل أن يكشف هذا الأمر للعامة خلال الأيام المقبلة 


وعبرت الممثلة عن خوفها الشديد وانها تتجرع المرارة بسببه، وهي فحالة من البكاء خلال ظهورها عبر شاشة التلفزيون.


وأضافت أنها كانت قلقة للغاية لإخبار والدتها روزا وزوجها المنتج السينمائي كورت إيسوارينكو.
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