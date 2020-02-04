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توك شو

التنمية المحلية: منح رخص مؤقتة لصغار المستثمرين تعد ميزة تنافسية كبيرة .. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه ان هناك عددا كبيرا من النماذج المشجعه لتمويل المشروعات، وتشجيع ريادة الأعمال على مستوى المحافظات في تلك الفترة.


وأضاف خالد قاسم خلال حواره لـ برنامج " اليوم" الذي يذاع علي فضائية "دي إم سي" ، أن برنامج "مشروعك" من اهم البرامج التي نسقت مع جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مختلف محافظات مصر.


وأشار خالد قاسم، إلى أن هناك 260 مكتب علي مستوي المحافظات ضمن خطة "مشروعك"، موضحا انه تم عقد برامج تدريبية لهم متخصصة لرفع كفاءة أدائها.


وتابع خالد قاسم، ان دور تلك المكاتب استقبال أصحاب المشروعات واستقبال دراسات الجدوي الخاصة بهم ، وتوجيههم للبنك المناسب للتمويل.


وأوضح خالد قاسم، ان ضمن من ايجابيات المشروع منح رخصة مؤقتة لمزاولة العمل لحين استكمال باقي والتراخيص عامل ايجابي وتنافسي كبير.

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