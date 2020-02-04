فن وموضة وموسيقى وأفلام وأزياء.. السعودية تدشن 11 هيئة ترفيهية وثقافية جديدة

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم، أنه تقرر إنشاء 11 هيئة جديدة تغطي العديد من فروع الثقافة والأدب والفن.





وأوضح المجلس أنه تقرر إنشاء هيئات في مجالات الأدب والنشر والترجمة ، والمتاحف ، والتراث ، والأفلام ، والمكتبات ، وفنون العمارة والتصميم ، والموسيقى ، والمسرح والفنون الأدائية ، والفنون البصرية ، وفنون الطهي ، والأزياء.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تفويض وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس، إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.









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وكان الأمير بدر بن عبد الله قد أكد في وقت سابق، أن القطاع الثقافي السعودي يشهد أزهى حضوره، مشيرا إلى أن "رؤية السعودية 2030" تنظر إلى الثقافة كأحد عناصر جودة الحياة، مشددًا على أن الوزارة "ملتزمة بدعم الحركة المسرحية وتمكين المسرحيين من أداء رسالتهم وفتح المساحات.



