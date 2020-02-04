محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروع الإسكان الاجتماعي.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ، مشروع الإسكان الاجتماعي "تحيا مصر" بغرب المدينة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.





وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالعمارات من تشطيبات ومرافق، وتحسين كفاءة منظومة النظافة العامة، موجهًا بإنشاء حديقة عامة بجوار محطة الصرف بمنطقة مشروع الإسكان.





جدير بالذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ "تحيا مصر" يضم 28 عمارة جديدة، ويعد أكبر تجمع سكنى بغرب مدينة كفر الشيخ، على مساحة 15 فدانًا.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

اقرأ أيضا:



