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رئيس حي الأسمرات: ملتزمون بتوجيهات الرئيس السيسي ونهتم بالبشر قبل الحجر.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:15 م
حي الاسمرات
حي الاسمرات
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نورهان رأفت

قال حسن الغندور، رئيس حي الاسمرات،، إن الحي يتمتع بالكثير من المميزات، وتم تنفيذه ضمن مبادرة مصر تودع العشوائيات واستبدال "العشش" بــ«الوحدات الأمنية».

وأضاف حسن غندور عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائية "دي إم سي"، أن المستوى الفكري والثقافي لسكان المناطق العشوائية المنتقلين حديثا لـ حي "الأسمرات" مختلف لكن الحي حرص على معاملتهم بآدمية أكبر.

وأكد حسن غندور رئيس حي الأسمرات، أن الحي يعمل على استكمال مسيرة الرئيس السيسي، والتي تؤكد أن الحي ينقل بشر وليس حجرا فقط.

وأوضح حسن غندور، أن الحي استوعب مشاكل الأهالي ووفر لهم فرص عمل علي نطاق كبير، موضحا أنه تم افتتاح مصنع لتشغيل السيدات براتب جيد في الحي.

وتابع: أن المصنع يتكفل بتوصيل أبناء السيدات للحضانات بالمجان، وتم تشييد الحضانات في الحي علي أعلى مستوى، مشيرا إلى أن سلوك الأطفال بدأ في التغيير التدريجي، من خلال نوادي الشباب والرياضة المتوفرة في الحي.

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