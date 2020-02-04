بفستان أسود.. هند عبد الحليم تستعرض أنوثتها

شاركت الفنانة الشابة هند عبد الحليم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة.





وتألقت هند عبد الحليم فى الصورة بإطلالة جذابة،حيث ارتدت فستانا باللون الأسود، مكشوف الصدر وبكتف واحد".





واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى كشفت عن جمال ملامحها.





يذكر أن أحدث أعمال هند عبد الحليم مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى الماضى 2019 ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.





مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.



