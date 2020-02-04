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أخبار العالم

تفاصيل سقوط فتاة السناب شات في قبضة الشرطة السعودية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:05 م
السعودية
السعودية
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سعيد العربي

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة حائل، من القبض على إحدى الفتيات من مستخدمات "السناب شات"، بعد تلقي الشرطة بلاغات عديدة من مواطنين ضد الفتاة، والسوء الذي كانت تظهر به على "السناب شات"، وما تقوم بعرضه؛ وذلك بعد أن زاد عدد متابعيها من الشباب والفتيات بالمنطقة.

واشتهرت الفتاة بين متابعيها بنشر الرذيلة، واعتادت على تقديم ما تعتبره نصائح للفتيات صغيرات السن بالحرية غير الأخلاقية، وتحريض المتزوجات على أزواجهن في حالة عدم تلبيتهم طلباتهن؛ فيما تُقدم محتوى غير أخلاقي تَمثل في مقاطع وصور إباحية.

وبدأت مؤخرًا تلك الفتاة بترتيب حفلات تحت غطاء مسميات متعددة؛ كأعياد ميلاد متابِعة من متابِعاتها، وتدعو فتيات داخل إحدى استراحات تحتوي على المعسلات والتدخين والرقص، ونقل ذلك مباشرة عبر "السناب شات".

يُذكر أن الفتاة أصبحت تلبّي رغبات الشباب بالتواصل مع فتيات؛ سواء "تواصل خاص" أو إقامة حفلات مشتركة؛ شريطة مساهمة الشاب ودعمه لإحدى حفلاتها أو جولاتها سواء داخل أو خارج منطقة حائل.

ونجحت الجهات الأمنية في تتبع تلك الفتاة عبر ذلك "السناب"، والذي اتخذته وسيلة لنشر الرذيلة والمجاهرة بها، والخروج عن الآداب العامة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفتاة قد تم إحالتها للجهات المعنية لاستكمال التحقيق والإجراءات النظامية بحقها.

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