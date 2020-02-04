تجديد حبس طفلين في واقعة مقتل نجل مذيعة مشهورة داخل شقة بالزمالك

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الطفل، بتجديد حبس الطفل المتهم بقتل صديقه «نجل المذيعة مروة ميمي» برصاصة طائشة من سلاح والده وآخر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالشروع في القتل والقتل الخطأ.









وكانت النيابة قد أمرت بحبس الطفل المتهم بقتل صديقه «نجل المذيعة مروة ميمي» برصاصة طائشة من سلاح والده وآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات.





كما أخلت النيابة سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.





واستمعت النيابة العامة إلى أقوال ٣ من أصدقاء القتيل الذين كانوا بصحبة صديقهم القتيل أثناء وقوع الحادث.





وقرر صديق المتهم في القضية أنه أحضر سلاح والده المرخص، وأثناء عبثهم فيه خرجت طلقة دون قصد لتستقر فى رأس صديقه ليلقى مصرعه في الحال، وهو ما أكده باقي زملائه خلال التحقيق معهم.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا بمقتل طالب بالصف الأول الثانوي، ١٦ سنة، مصابا بطلق ناري بالرأس، أثناء مزاحه بالسلاح مع ٣ من أصدقائه داخل شقة أحدهم الكائنة في شارع يحيى إبراهيم بالزمالك، حيث خرجت طلقة طائشة من سلاح والد أحدهم لتستقر في الشاب وتوفى في الحال.



