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أخبار العالم

نجح في علاج سرطان الميلانوما القاتل.. ترامب يعين عربيا في المجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عين الدكتور حسين توبة اللبنانى عضوا في المجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا الذي يقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن الأمور المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.

وحسب قناة روسيا اليوم، فإن المجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض يعرف اختصارا بـ PCAST .

وقال توبة : "يشرفني أن أخدم في PCAST والمشاركة في وضع استراتيجيات لتبقى الولايات المتحدة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا. أنا متحمس جدا لهذا التحدي لمواجهة التحديات وتعزيز الفرص على المدى البعيد".

وتميز البروفيسور حسين توبة بنجاحه في علاج سرطان الميلانوما القاتل بالعلاج المناعي، بعد تفشيه ووصوله إلى الدماغ، ما ساهم بزيادة معدل الأعمار لدى 56 % من المرضى، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس مجلس الميلانوما للأورام السرطانية.

ويعمل توبة مديرا مشاركا في مركز "إم دي أندرسون" الذي أسسه منذ سنة لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعالج السرطان الذي انتشر من أعضاء الجسم إلى الدماغ. كما يعمل كمدير في مركز أبحاث السرطان.

وتخرج توبة في عام 2001 من الجامعة الأمريكية في بيروت، وتابع اختصاصه في جامعة بيتسبرغ الأمريكية حيث يعمل اليوم كأستاذ مشارك في الطب، وهو عضو في برنامج سرطان الميلانوما والجلد، ومدير مشارك في برنامج سرطان "الساركوما".
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