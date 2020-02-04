فخري الفقي: الدولار انخفض بنسبة 11% منذ بداية 2019 حتى الآن ..فيديو

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن سعر الدولار انخفض منذ بداية عام 2019 بنسبة لا تقل عن 11% ومازال في الانخفاض حتى هذه الفترة.





وأضاف الدكتور فخري الفقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المرحلة الأولى فى الإصلاح الاقتصادي كانت تشمل العديد من المحاور منها احتواء جانب كبير من تسديد الدين العام وارتفاع الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخرى.

وتابع المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن الإصلاح الاقتصادي نهج حياة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من مراحل الإصلاح الاقتصادي هي أن هناك مفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى من أجل إصلاحات هيكلية فى الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن مصر حصلت على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، قال لوفد البنك الدولي أن الدولة المصرية تسعى لتنفيذ إصلاحات في مدى زمني قصير.



