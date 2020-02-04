اللبنانية لولا جفان لـ صدى البلد: أفكر في تقديم أغاني شعبية مصرية





قالت الفنانة اللبنانية لولا جفان إنها تلقت انتقادات على أغنيتها الجديدة " لو قامت القيامة " وذلك قبل طرحها، بسبب جرأة عنوان الأغنية.





وأكدت لولا جفان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد انها تسعى في كل أغنية تقدمها على التنوع وتقديم أفكار جريئة ومختلفة.



