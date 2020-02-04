اللبنانية لولا جفان لـ صدى البلد: أفكر في تقديم أغاني شعبية مصرية

قالت الفنانة اللبنانية لولا جفان إنها تلقت انتقادات على أغنيتها الجديدة " لو قامت القيامة " وذلك قبل طرحها، بسبب جرأة عنوان الأغنية.
وأكدت لولا جفان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد انها تسعى في كل أغنية تقدمها على التنوع وتقديم أفكار جريئة ومختلفة.
وأما عن مشاريعها المستقبلية لفتت لولا جفان إلا أنها تفكر في تقديم أغاني شعبية باللهجة المصرية، لافتة إلى أنها تحب اللهجة المصرية كثيرا أيضا أنها الأقرب لكل الشعوب العربية ومن السهل فهمها. وأعربت لولا جفان الى انها سعدت بالتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المصريين من أبرزهم محمد رفاعي ومحمد يحيى.