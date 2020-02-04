AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللبنانية لولا جفان لـ صدى البلد: أفكر في تقديم أغاني شعبية مصرية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:51 م
لولا جفان
لولا جفان
Advertisements
شروق ابراهيم

قالت الفنانة اللبنانية لولا جفان إنها تلقت انتقادات على أغنيتها الجديدة " لو قامت القيامة " وذلك قبل طرحها، بسبب جرأة عنوان الأغنية.

وأكدت لولا جفان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد انها تسعى في كل أغنية تقدمها على التنوع وتقديم أفكار جريئة ومختلفة.

وأما عن مشاريعها المستقبلية لفتت لولا جفان إلا أنها تفكر في تقديم أغاني شعبية باللهجة المصرية، لافتة إلى أنها تحب اللهجة المصرية كثيرا أيضا أنها الأقرب لكل الشعوب العربية ومن السهل فهمها.                                                                                                                                                                                                                                     وأعربت لولا جفان الى انها سعدت بالتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المصريين من أبرزهم محمد رفاعي ومحمد يحيى.
Advertisements

موضوعات متعلقة

اللبنانية لولا جفان: تعاونت مع جاد شويري لهذا السبب

ترشيحاتنا

بالفيديو.. أمريكا تنشر سلاحا نوويا جديدا لمواجهة روسيا

رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة وجود سيدة مصابة بفيروس كورونا.. فيديو

تفاصيل سقوط فتاة السناب شات في قبضة الشرطة السعودية

ولادة جرو بعين واحدة في منتصف رأسه في ظاهرة فريدة.. شاهد شكله

في عيد ميلادها.. عمر واسم زينة الحقيقي

تأجيل الدراسة أسبوعين.. تحرك برلماني عاجل بعد تهديد فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل