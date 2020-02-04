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تعليم

آداب المنصورة تستضيف الاجتماع التحضيري الأول للجنة التنفيذية لكليات الآداب العربية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:40 م
الاجتماع التحضيرى
الاجتماع التحضيرى الاول للجنة التنفيذية لجمعية كليات الآداب
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همت الحسينى
استضافت كلية الأداب بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضيري الأول للجنة تنظيم اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية كليات الآداب باتحاد الجامعات العربية، الذي سيعقد خلال اليومين التاسع والعاشر من الشهر الجاري بكلية الآداب بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وفي ضيافة الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية.



فيما صرح الدكتور رضا سيد أحمد أن اجتماع اللجنة التنفيذية سيحضره 14 عميدًا من كل من الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والجزائر وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم الدكتور محمد بن دومي الأمين العام الحالي للجمعية العلمية لكليات الآداب وعميد كلية الآداب بجامعة اليرموك بالأردن. 

وأضاف أن هذا الاجتماع سنويًا من أجل مناقشة شئون عمل الجمعية من حيث ميزانيتها وهياكلها الإدارية وشئون المجلة العلمية التي تصدرها وفعالياتها المختلفة من أجل دعم المجالات التعليمية لكليات الآداب المشتركة في الجمعية على مستوى الوطن العربي. 

وأشار  إلى أن هذا الاجتماع يتمتع بأهمية كبيرة على مستوى كليات الآداب العربية إذ أنه يتيح مناقشات ثرية وموسعة في كل ما يخص المجالات الإنسانية التي تدور في فلكها دراسات الآداب، كما أنه يتيح فرصًا للتعاون وتبادل الخبرات، وهي المرة الثانية التي تعقد فيها اللجنة اجتماعها في آداب المنصورة خلال خمس سنوات.

 وأوضح أن برنامج الاجتماع سيتناسب مع طبيعته وأهميته، إذ وزعت فعالياته على يومي تواجد العمداء في المنصورة، بحيث يشتمل اليوم الأول على الجلسة الافتتاحية، وتسليم الدروع التذكارية، والاجتماع الرئيسي لمناقشة جدول الأعمال الرئيسي، ويختتم اليوم بسهرة شعبية من أجل نقل التراث المصري الأصلي الجميل للأشقاء العرب، وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بجلسة ختام أعمال اجتماع اللجنة وتوصياتها، تتلوها رحلة سمر ترفيهية لمدينة رأس البر.

  الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يضع الخطوط العريضة للاجتماع السنوي للجمعية العمومية لكليات الآداب باتحاد الجامعات العربية، والمقرر عقده بدبي في الإمارات العربية المتحدة قريبًا بالمجلس الدولي للغة العربية.
آداب المنصورة تستضيف الاجتماع التحضيري الأول للجنة التنفيذية لكليات الآداب العربية
آداب المنصورة تستضيف الاجتماع التحضيري الأول للجنة التنفيذية لكليات الآداب العربية
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