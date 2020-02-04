خدمات الصحة الإنجابية للشباب .. ندوة بمركز النيل للإعلام في السويس

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس اليوم الثلاثاء، ندوة حول خدمات الصحة الإنجابية بالنسبة للشباب حاضر فيها أمانى جلال مدير عام الإعلام والعلاجات العامة بالشئون الصحية والمنسق العام للتأمين الصحى بالسويس، فى إطار محور المشكلة السكانية للهيئة العامة للاستعلامات .





بحضور مكلفات الخدمة العامة وشباب خريجين ومديريات الخدمات والشركات الصناعية.

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وفى كلمتها الافتتاحية للندوة أشارت "جلال" الى أن الصحة الإنجابية هى إنعكاس للصحة خلال مراحل الحياة البشرية منذ الطفولة وحتى الكهولة وتحدثت حول نظرة على الشباب والصحة الإنجابية حيث يوجد ما يقرب من 1 الى2 مليار شخص فى العالم ممن تتراوح أعمارهم من 10-19سنه تقريبا ونسبة كبيرة من هؤلاء المراهقين يعيشون فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





واكدت " جلال" أن الحفاظ على صحة الشباب أمر عظيم الأهمية لصحة المجتمع بشكل عام وأشارت الى أن الشباب يواجهون مخاطر تختص بصحتهم الإنجابية من الأشخاص الأكثر سنا وعلى الرغم من ذلك فهم أقل رغبة للحصول على الخدمات واكدت على أن التركيز على الصحة الإنجابية للشباب وسيلة مهمة لمساندة تطورهم العمرى ولحماية الأجيال المستقبلية .





وأشارت " جلال" إلى أنه يوجد العديد من المخاطر المرتبطة بالزواج المبكر وتأثيرات الزواج المبكر على الفتيات وإلى الخدمات الصحية الصديقة للمراهقين وأهمية ثقافة الصحة الإنجابية والجنسية للمرحلة العمرية لصحة الشباب وأهمية الصحة الإنجابية ومفهوم دورة الحياة.





وفى نهاية الندوة نوهت " جلال" على كيفية فتح ملفات التأمين الصحى بالوحدات الصحية بالسويس وأهمية الإستفادة من هذا الخدمة بالحفاظ على صحة المواطنين وطمأنت الحضور أن وزارة الصحة أخدت الترتيبات المناسبة للحفاظ على مصر امنة هى وشعبها من مرض الكورونا.



