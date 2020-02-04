أستاذ فيروسات.. المصري المحتجز في ووهان بسبب كورونا يكشف سبب عدم عودته.. فيديو

قال الدكتور أحمد إسماعيل مدرس الفيروسات بجامعة بنها، والمقيم في ووهان الصينية، أنه لم يسافر مع المصريين العائدين من المدينة بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، موضحا أنه ترك أسرته تسافر مع المصريين العائدين وجلس هناك على رغم عدم إصابته.





وشكر إسماعيل خلال برنامج « رأي عام»، المذاع على فضائية «تن» والذي يقدمه الإعلامي «عمرو عبد الحميد»، الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعامل اللائق من المصريين ونقلهم بطريقة سريعة ومنظمة، مرددا: « الحمد لله مفيش إصابة واحدة للمصريين في ووهان».





وأكد إسماعيل، أنه من الأشخاص المصابين بارتفاع في درجات الحرارة دائما ما جعل السلطات الصينية تشك في إصابته بالمرض، منوها أن درجة حرارته كانت 37.3 فقط .





وأشار إسماعيل، أنه الفيروسات تخصصة ويعرف جيدا كيف يحافظ على نفسه وعلى أسرته التي كانت تعيش معه؛ قائلا: « أنا الآن بالصين واسكن في شقة واعيش معيشة جيدة جدا ولا خطر علي ولا على باقي المصريين الموجودين في ووهان».