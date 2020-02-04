سمير فرج: مصر أصبحت قوة عسكرية عالمية.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى والعسكري أن من يصدر تلك الإحصائية لترتيب قوة الجيوش على مستوى العالم هي مؤسسة global fire power , وهي متخصصة فى هذا المجال، وتقوم بوضع الترتيب لكل القوات المسلحة بالعالم، وأن هذا التصنيف لا يضم الأسلحة النووية ولكن الأسلحة التقليدية.









وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه خلال هذا التصنيف جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذه القائمة تلتها روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الشمابية وفرنسا وبريطانيا ومصر والبرازيل.









وتابع ا لخبير الاستراتيجى والعسكري أن مصر تحتل الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يمثل قوة للقوات المسلحة المصرية بعد التهديدات التي تحدث بمنطقة الشرق الأوسط.









وأشار الخبير الإستراتيجى والعسكري الى أن مستوى التدريب والذي ظهر بـ "مناورة مصر قادر 2020" هي مناورة تحسب لمصر لأنها تمت بقوات ومعدات جديدة والذخيرة الحية والطائرات والمدفعية كل هذا يحسب لمصر والتدريبات على مستوى عال من الكفاءة.









وقال الخبير الأستراتيجي والعسكري إن التدريبات المشتركة التي قامت بها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول مثل ما تم مع باكستان مهمة، مؤكدا ان مصر اصبحت قوة عسكرية محترمة وقامت بأحدث حرب عسكرية فى العالم وهي حرب 1973 .