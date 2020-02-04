قبل القرعة.. رقم قياسي جديد في دوري أبطال إفريقيا

انتهى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتأهل أفضل ثماني أندية إلى دور ربع النهائي بعد إجراء جميع مباريات دور الـ 16، ومع اقتراب إجراء قرعة دور الثمانية شهدت هذه النسخة رقما قياسيا لم يحدث من قبل بمشاركة الأهلي والزمالك.





ومن المقرر إقامة قرعة دور الثمانية يوم الأربعاء القادم في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، حيث ستلاقي الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأربعة، وهي الأهلي، والزمالك، والرجاء، والوداد أصحاب المراكز الأولى وهي الترجي، ومازيمبي، والنجم الساحلي، وصن داونز.





وتشهد هذه النسخة رقما قياسيا يحدث لأول مرة في التاريخ، وهو أن جميع الفرق المشاركة في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا جميعا حصلت على البطولة من قبل على أقل تقدير مرة واحدة فقط مثل صن داونز، ومنها من حصل عليها ثماني مرات مثل الأهلي وهو الرقم القياسي من حيث عدد الحصول على اللقب.





ويتصدر النادي الأهلي المصري القائمة، في ظل تتويجه بعصبة الأبطال الإفريقية 8 مرات، بعده غريمه الأزلي الزمالك المصري و مازيمبي الكونغولي بخمسة ألقاب.





وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة وعدد المرات التي توجهت فيها باللقب والتي يتصدرها الأهلي:





1- الأهلي 8 مرات





2- الزمالك 5 مرات





3- مازيمبي الكونغولي 5 مرات





4- الترجي التونسي 4 مرات





5- الرجاء المغربي 3 مرات





6- الوداد المغربي مرتين





7- النجم الساحلي التونسي مرة واحدة

8- صن داونز الجنوب إفريقي مرة واحدة