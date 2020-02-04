AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا وداع وأنتِ الباقية في القلب.. سلاف فواخرجي تنعى نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:23 م
نادية لطفى وسلاف
نادية لطفى وسلاف فواخرجي
Advertisements
محمد بدران
نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.


وعلقت سلاف على الصورة قائلة: "‏ نادية لطفي الكبيرة بتواضعها ، الجميلة بإنسانيتها ، الرقيقة بعطائها ، الفارسة بفكرها ... لاوداع وانت الباقية في القلب والوجدان والاذهان ... سأشتاق لك دوما ، لحديثك الرائع ولبحة صوتك المميزة على الهاتف وحبك الذي يغمرني ويملأ قلبي فرحًا كالأطفال في كل مرة ... لروحك الرحمة والسلام ... 🙏🏻♥️".


كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت لأزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 


وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها لنزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.


تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

لا وداع وأنتِ الباقية في القلب.. سلاف فواخرجي تنعى نادية لطفي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا لويزا السينما المصرية.. وائل الإبراشي ينعي نادية لطفي

لن يأتي الزمان بمثلك فنيا وإنسانيا.. إلهام شاهين تنعى نادية لطفي

بكلمات مؤثرة .. رانيا محمود ياسين تنعى الفنانة نادية لطفي

وداعا جميلة الشاشة العربية .. نرمين الفقى تنعى الفنانة نادية لطفي

آخر نجمات جيل الزمن الجميل .. نادية الجندي تنعى نادية لطفي

الحلوة روحا وقلبا وعقلا وعشقا لوطنها.. صلاح عبد الله ينعي نادية لطفي

ترشيحاتنا

ولادة جرو بعين واحدة في منتصف رأسه في ظاهرة فريدة.. شاهد شكله

العيش المقمر والصابون السائل.. احذر 6 عادات لا تخطر ببالك تسبب السرطان

رسميا.. الكاف يعلن عقوباته بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

فأل سيئ.. ميدو ينتقد إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور

الهلال السعودي يبدأ التجهيز لرحيل نجم الفريق.. والبديل مفاجأة مدوية

تصريحات مثيرة من رضوان جيد حكم مباراة الأهلي والهلال عن أحداث الشغب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل