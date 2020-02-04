لا وداع وأنتِ الباقية في القلب.. سلاف فواخرجي تنعى نادية لطفي

نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.









وعلقت سلاف على الصورة قائلة: "‏ نادية لطفي الكبيرة بتواضعها ، الجميلة بإنسانيتها ، الرقيقة بعطائها ، الفارسة بفكرها ... لاوداع وانت الباقية في القلب والوجدان والاذهان ... سأشتاق لك دوما ، لحديثك الرائع ولبحة صوتك المميزة على الهاتف وحبك الذي يغمرني ويملأ قلبي فرحًا كالأطفال في كل مرة ... لروحك الرحمة والسلام ... 🙏🏻♥️".









كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت لأزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.









وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها لنزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.









تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.



