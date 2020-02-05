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اقتصاد

قطع المياه عن 5 مناطق بالعاصمة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها‎

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:00 ص
قطع مياه
قطع مياه
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آمنة عبدالعظيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  أنه نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن اعمال تطوير كبارى مصر الجديدة سيتم  قطع المياه عن عدة مناطق بالعاصمة اليوم.

 

وأضافت الشركة فى بيان لها ، أنه سيتم  قطع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصرى ومتفرعاته – منطقة عزبة النخل الشرقية – منطقة الهايكستب).

 

تابعت "اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة".


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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