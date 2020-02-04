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الصحة: مصر من أكثر الدول التي وضعت خطة وقائية لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:19 م
دكتور خالد مجاهد
دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
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محمود محسن
أكد دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن وجود فيروس كورونا قامت وزارة الصحة بعمل خطة وقائية، موضحا أن مصر أول دولة ومن أكثر الدول التى ردت وتفاعلت ووضعت خطة وقائية وتفاعلنا مع الإعلام بشكل كبير.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الوزارة كان تقوم بنشر بيانات وقامت بنفي أي شائعة عن اشتباه الإصابة بالمرض، وكان يتم النفي لحظة صدور تلك الشائعة قبل عمل بلبلة بالرأي العام. 

وتابع  المتحدث باسم وزارة الصحة أن وزيرة الصحة وفريق العمل كانوا متواجدين بمرسى مطروح قبل وصول الطائرة التي نقلت المصريين من الصين  بـ 4 أيام، مؤكدا أنه كان يتم إرسال المعلومات الكاملة يوميا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه تم اختيار حجرا صحيا مخصصا ومستشفى مخصصا يعود لجهات كتير وشروط كثيرة، مؤكدا أنه تم اختيار أماكن عديدة، وكان على رأس القائمة مطروح والسويس، واختيار المكان ليس مسئولية وزارة الصحة فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم اختيار محافظة مطروح لأنها من أقل المحافظات تلوثا  ومستشفى النجيلة تبعد عن الكتلة السكنية بمسافة كبيرة.
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