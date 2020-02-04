الثروة السمكية: مصر تنتج 1.8 مليون طن سمك سنويا .. فيديو

قال صلاح عبد الستار المستشار الفني لهيئة الثورة السمكية، إن الثورة السمكية في مصر مقسمة إلى الصيد من البحار والبحيرات وشق الاستزراع السمكي.





وأضاف عبد الستار في حواره مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ا لإنتاج السمكي في مصر وصل لـ 1.8 مليون طن سمك 80 % منها استزراع سمكي".





وتابع: " الاستزراع السمكي هو مصدر توفير الأسماك في العالم بأكمله لأن البحار والمحيطات بدأ يقل فيها الإنتاج السمكي لكثرة الصيد الجائر الذي حدث في فترات من الزمن".





وأكمل صلاح عبد الستار: " البحر الأبيض المتوسط به ملوثات وكم المخزون السمكي فيه ضعيف".



