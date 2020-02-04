AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الثروة السمكية: مصر تنتج 1.8 مليون طن سمك سنويا .. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:19 م
الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي
Advertisements
هاني حسين
قال صلاح عبد الستار المستشار الفني لهيئة الثورة السمكية، إن الثورة السمكية في مصر مقسمة إلى الصيد من البحار والبحيرات وشق الاستزراع السمكي.

وأضاف عبد الستار في حواره مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الإنتاج السمكي في مصر وصل لـ 1.8 مليون طن سمك 80 % منها استزراع سمكي".

وتابع: "الاستزراع السمكي هو مصدر توفير الأسماك في العالم بأكمله لأن البحار والمحيطات بدأ يقل فيها الإنتاج السمكي لكثرة الصيد الجائر الذي حدث في فترات من الزمن".

وأكمل صلاح عبد الستار: "البحر الأبيض المتوسط به ملوثات وكم المخزون السمكي فيه ضعيف".

ولفت: "البحر  الأحمر به شعاب مرجانية ومناطق سياحية ومناطق الصيد فيه أصبحت قليلة جدا، وكل دول العالم تتجه إلى الاستزراع السمكي، ومصر بدأت في الاستزراع السمكي من الثمانينات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة الثروة السمكية تكشف جهود الدولة في تطوير البحيرات.. فيديو

لبحث التعاون المشترك.. وفد المركزي لبحوث الثروة السمكية يزور جامعة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

قبل القرعة.. رقم قياسي جديد في دوري أبطال إفريقيا

تصريحات مثيرة من رضوان جيد حكم مباراة الأهلي والهلال عن أحداث الشغب

بعد الصين وفيتنام.. تفشي إنفلونزا الطيور في السعودية وإصابة مئات الآلاف من الدواجن

وفاة الأم قاتلة طفليها ببنها داخل غرفتها بالعناية المركزة

مرتضى منصور: كهربا متورط مع المخابرات القطرية ولن أتركه

اعتقدت أنها مصابة بالإنفلونزا.. وبعد أسبوع توفيت فجأة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل