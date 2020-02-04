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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تحقق أكبر مكاسبها خلال 4 أشهر بدعم بي.بي وجلينكور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:25 م
بورصة أوربية
بورصة أوربية
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رويترز

حققت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسبها لجلسة واحدة في نحو أربعة أشهر حيث تدعمت المعنويات بنتائج باعثة على التفاؤل من بي.بي وجلينكور وخطوات من الصين لدعم أسواقها.

 

ضخ البنك المركزي الصيني 1.7 تريليون يوان (243 مليار دولار) يومي الاثنين والثلاثاء لتحقيق الاستقرار في الأسواق التي تراجعت تراجعا حادا بفعل المخاوف المحتدمة من التداعيات الاقتصادية المحتملة للفيروس التاجي سريع الانتشار.

 

وتمشيا مع تحسن في الأسهم العالمية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.6 بالمئة، مواصلا مكاسبه بعد صعود يوم الاثنين وعقب خسائر ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي أشعلتها مخاوف الفيروس.

 

وقال ويلي دلويتش، المحلل الاستثماري في بيرد، ”كل ما في الأمر أن التحفيز القادم من الصين عزز الثقة اليوم.

 

لعل المستثمرين أقل قلقا بعض الشيء حيال الفيروس وأكثر ثقة بأن الصين تفعل ما ينبغي لتوفير السيولة واحتواء الأثر الاقتصادي.“

 

وشهدت الأسهم الأوروبية مكاسب واسعة النطاق قادها قطاع الموارد الأساسية الذي قفز مؤشره 3.5 بالمئة. وكسر القطاع، المزدحم بشركات التعدين ذات الأعمال الكبيرة في الصين، موجة خسائر دامت لثلاثة أيام حيث صعد سهم جلينكور 5.2 بالمئة بعد أن أبقت على أهداف الإنتاج للعام 2020 دون تغيير.

 

وقدم سهم بي.بي للنفط أكبر الدعم للمؤشر ستوكس 600 بعد أن زادت الشركة توزيعاتها وأعلنت عن أرباح أعلى من المتوقع للربع الرابع.

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