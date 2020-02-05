مستشار هيئة الثروة السمكية: أسماك المزارع آمنة 100%.. فيديو

قال صلاح عبد الستار المستشار الفني لهيئة الثروة السمكية، إن جميع دول العالم المتقدمة تتجه إلى الاستزراع السمكي، مضيفا:" مصر بدأت في الاستزراع السمكي منذ الثمانينيات".

وأضاف صلاح عبد الستار في حواره مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مبكلش غير سمك مزارع وأسماك المزارع السمكية آمنة 100%".



