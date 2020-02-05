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توك شو

مستشار هيئة الثروة السمكية: أسماك المزارع آمنة 100%.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:45 ص
المزارع السمكية
المزارع السمكية
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هاني حسين
قال صلاح عبد الستار المستشار الفني لهيئة الثروة السمكية، إن جميع دول العالم المتقدمة تتجه إلى الاستزراع السمكي، مضيفا:" مصر بدأت في الاستزراع السمكي منذ الثمانينيات".

 وأضاف صلاح عبد الستار في حواره مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مبكلش غير سمك مزارع وأسماك المزارع السمكية آمنة 100%".

وتابع صلاح عبد الستار: "صيد الأسماك في المزارع له نظام، وبعض التجار يقوموا بغش المستهلكين ويقومون بأخذ الأسماك من المزارع ويضاف إلبها ماء وأكسجين ويوهمون المستهلكين أن الأسماك تم اصطيادها من البحر وليست مزارع ولكنها في الحقيقة أسماك مزارع".

ولفت عبد الستار:" الإنتاج السمكي في مصر وصل لـ 1.8 مليون طن سمك 80 % منها استزراع سمكي".

وتابع صلاح عبد الستار: "الإستزراع السمكي هو مصدر توفير الأسماك في العالم بأكمله لأن البحار والمحيطات بدأ يقل فيها الإنتاج السمكي لكثرة الصيد الجائر الذي حدث في فترات من الزمن".

وأكمل صلاح عبد الستار: "البحر الأبيض المتوسط به ملوثات وكم المخزون السمكي فيه ضعيف".

ولفت صلاح عبد الستار: "البحر  الأحمر به شعب مرجانية ومناطق سياحية ومناطق الصيد فيه أصبحت قليلة جدا، وكل دول العالم تتجه إلى الاستزراع السمكي، ومصر بدأت في الاستزراع السمكي من الثمانينيات".
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