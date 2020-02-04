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توك شو

هربا من الكورونا.. طفل رضيع يتسبب في إقلاع طائرة مصرية من الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:34 م
رضيع
رضيع
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مصطفى أبو العز، العائد من ووهان الصينية، إن المصطلح الأنسب للوضع الذي يقيمون به هو معسكر صحي، وليس معسكر طبي، موضحا أن الغرف مجهزة بكل ما يحتاجونه من ملابس داخلية وخارجية، وأطعمة. 

وأوضح إسماعيل  خلال برنامج « رأي عام»، المذاع على فضائية «تن» والذي يقدمه الإعلامي «عمرو عبدالحميد»، أن سبب تأخيرهم في مغادرة مطار ووهان هو استخراج شهادة مطلوبة لطفل كان على متن الرحلة، مؤكدا أنه تم تعقبهم بالكامل بعد أن وصلوا إلى مطار العلمين السادسة والنصف صباحا. 

وأشار العائد من ووهان الصينية، بأنهم خضعوا لكشف طبي كامل اليوم؛ للاطمئنان على صحتهم.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد إسماعيل مدرس الفيروسات بجامعة بنها، والمقيم في ووهان الصينية، أنه لم يسافر مع المصريين العائدين من المدينة بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، موضحا أنه ترك أسرته تسافر مع المصريين العائدين وجلس هناك على رغم عدم إصابته.

وشكر إسماعيل  خلال برنامج « رأي عام»، الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعامل اللائق من المصريين ونقلهم بطريقة سريعة ومنظمة، مرددا: « الحمد لله مفيش إصابة واحدة للمصريين في ووهان».

وأكد إسماعيل، أنه من الأشخاص المصابين بارتفاع في درجات الحرارة دائما ما جعل السلطات الصينية تشك في إصابته بالمرض، منوها أن درجة حرارته كانت 37.3 فقط .

وأشار إسماعيل، أنه الفيروسات تخصصة ويعرف جيدا كيف يحافظ على نفسه وعلى أسرته التي كانت تعيش معه؛ قائلا: «أنا الآن بالصين واسكن في شقة واعيش معيشة جيدة جدا ولا خطر علي ولا على باقي المصريين الموجودين في ووهان».
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