والد مصر الجميلة: الأسماء المركبة مرفوضة.. لكن محدش يقدر يقف قدام مصر.. فيديو

أكد تامر خميس حسن خليفة والد الطفلة "مصر الجميلة" أنه سمي ابنته بهذا الاسم "عشان أنادي على اسم مصر كل يوم" مؤكدا انه يعمل مقاولا معماريا متخصصا فى حمامات السباحة.









وأضاف خميس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه لديه ولد اسمه رائد ويرتدي "مموه" لأن المموه هو الزي الأساسي للقوات المسلحة المصرية.









وتابع والد "مصر الجميلة" أنه لا يجوز العمل بالأسماء المركبة وهي مرفوضة الآن لكن "محدش يقدر يقف قدام اسم مصر الجميلة" .







