الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب.. مؤتمر في الأقصر.. شاهد

افتتح اليوم الثلاثاء بمحافظة الاقصر فعاليات مؤتمر "الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب الوضع الحالى والرؤية المستقبلية"، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر .

وناقش المؤتمر أحدث تقنيات الترشيح الطبيعى لضفاف الانهار ، وتم عرض تجارب العديد من دول العالم التى تستخدم هذا التقنية بحضور كبار العلماء المتخصصين فى هذا المجال.

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ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر على ارض الأقصر لأقامة المؤتمر وورش العمل وعرض التجارب الحديثة فى هذا المجال ، متمنيًا الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تساهم فى زيادة الموارد المائيه ومراعاة الأحتياجات المستقبلية لمصر من المياه ، مؤكدًا على أن مثل هذة المؤتمرات تتسق وفكر الدولة الذى يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والأهتمام بمياه النيل والتحديات التى تواجهها مصر فى هذا الشأن .

ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهبيتات التابعة للأمم المتحدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف وبحضور الدكتور سيد أسماعيل نائب وزير الأسكان والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة واللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والمشرف على المشروعات بالمحافظة ،وعددًا من رؤساء مجالس إدارة شركات مياه الشرب .

وتتخلل المؤتمر زيارات ميدانية لمحطة الصعايدة التى تطبق تقنية الترشيح الطبيعى ، وأختيرت مدينة الأقصر لتقام على أرضها ورشة عمل للترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب وذلك لنجاح الخطوات الأولى للمشروع ولتميز الطبيعة بمدينة الأقصر حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية ويهدف المشروع لخدمة أهالى كل من ( منشأة العمارى - المدامود ) والقرى والنجوع التابعة لهم .