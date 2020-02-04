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برلمان

مستقبل وطن بالأقصر ينظم لقاء تثقيفيا تحت عنوان "حياتك تهمنا"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:07 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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نظمت  أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر، تحت رعاية الدكتور محمد العماري امين الحزب بالمحافظة وبإشراف الدكتور ابو الحسن عبد الموجود امين التدريب والتثقيف بامانة الحزب بالأقصر  لقاء تثقيفي عن " الانتحار " تحت شعار " حياتك تهمنا " بحضور النائب فيصل راجح امين التنظيم بامانة الحزب بالأقصر وعدد من قيادات واعضاء الحزب بالاقصر واهالي المحافظة.

حاضر في اللقاء الذي عقد بقاعة نادي التجديف كلًا من الشيخ محمود اسماعيل امام باوقاف الأقصر والقس ارمانيوس فريد راعي كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر والدكتور احمد القاضي مسئول التثقيف الصحي بصحة الأقصر.

وأستعرض خلال اللقاء الاسباب والدوافع المؤدية للانتحار والتي ابرزها البعد عن الدين وفقدان الامل ونقص الوعي بالاضافة الي الإصابة بالأمراض الخطيرة  والاكتئاب .

كما حذر امين التدريب من الممارسات الخاطئة لوسائل التواصل الاجتماعي والالعاب الاليكترونية لافتا الي انها قد تؤدي الي " الانتحار الرقمي ".

وشدد الشيخ محمود اسماعيل علي ضرورة التحلي بالصبر في مواجهة الشدائد والامتثال لقول الله عزوجل في كتابه الكريم " ولا تقتلوا انفسكم " مشيرا الي ان احد دوافع الانتحار هي تجارة فسدت او امل خاب او حب فشل مؤكدا ان المنتحر ليس بكافر والاسلام لم يكفره .

وكشف القس ارمانيوس فريد عن ضرورة الابتعاد عن الطاقة السلبية وشغل اوقات الفراغ والبعد عن الانطواء وعدم البحث في طرق الانتحار المختلفة .

فيما كشف الدكتور احمد القاضي عن ارتفاع نسبة الانتحار بين الرجال اكثر من النساء محذرا من خطورة ادمان المخدرات وتاثيرها السلبي الذي قد يمتد للوصول الي الانتحار .
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