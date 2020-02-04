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برلمان

صوت الشعب: قرار السيسي بإعادة تشغيل المصانع المغلقة سيعيد الحياة والأمل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:47 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج والكيانات الاقتصادية التي تضررت من الانفلات الأمني في أحداث يناير 2011 بمثابة ثورة صناعية جديدة، حيث سيعيد الحياة والأمل لقطاع كبير من المصريين وسيساهم بشكل فعال في زيادة الدخل القومي ودفع عجلة الإنتاج والتنمية. 

أضاف البراوي في بيان للحزب: أن تشغيل المصانع المتوقفة بكافة طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية قرار تاريخي سوف يسجل بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث للرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء في توقيت مناسب حيث سيفتح آفاقا جديدة ويوفر فرص عمل مختلفة ويساهم بشكل غير مباشر في الحد من الجريمة.

أشار رئيس الحزب إلى ان الصناعات المصرية ستشهد مرحلة جديدة ومتميزة تنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومي وتحسن مستوى المعيشة. 

أوضح البراوي، إن هذا القرار الصائب يكشف إن لدينا قائد وزعيم من طراز خاص يسعى بكل قوة أن يضع مصر على الخريطة الصناعية ويجعلها تتصدر المشهد الصناعي.
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