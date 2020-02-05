التكميم الدقيق يخلص البدناء من الأمراض الخطيرة

قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي في فيينا، إن عمليات التكميم الدقيق تعد بمثابة علامة واضحة على مدى تطور تقنيات جراحات السمنة الفعالة التي تقضي بدورها على جميع الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، فضلا عن الإصابة بالأورام الخبيثة، حيث أثبتت بعض الدراسات الطبية أن السمنة المفرطة تزيد من خطر الإصابة بأمراض السرطان.





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وشدد شبانة على ضرورة تحرك الأشخاص أصحاب الوزن المفرط لمحاربة سمنتهم بالأساليب العلاجية والتجميلية المتاحة على طاولة الطب التجميلي حاليًا، والاستفادة من مزايا التكميم التدقيق الذي يتم بدون ألم نظرًا لصغر حجم الجرح، كما أنه يتم بدون آثار لجروح أو ندبات، حيث تجرى العملية بأقل قدر ممكن من التدخلات الجراحية، وهو ما يوفر للمريض فترة نقاهة قصيرة جدًا، ويمكن العودة للعمل وممارسة المهام اليومية بعد يومين فقط.





وأضاف شبانة أن عملية التكميم الدقيق يمكن إجرائها تحت تأثير التخدير الموضعي فقط، وحسب رؤية الجراح وفقا لحالة المريض ووزنه، مؤكدا أنها تمنح المريض شكل تجميلي أفضل، وتحقق له نتائج ممتازة من إنقاص الوزن وبدون مضاعفات، وتخلصه من احتمالية التعرض للأمراض الناتجة عن السمنة المفرطة



