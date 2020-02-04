رجائي عطية يكشف تفاصيل جديدة عن خسارته انتخابات نقابة المحامين عام 2005

قال المحامى والمفكر والمرشح لمنصب نقيب المحامين رجائي عطية، إنه خاض انتخابات نقابة المحامين من قبل ضد النقيب الحالي سامح عاشور، وفاز عاشور بالمنصب.





وأضاف المرشح لمنصب نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه خاض أول انتخابات على منصب نقيب المحامين فى عام 2005.





وحكى رجائي عطية تفاصيل حوار دار بينه واللواء عمر سليمان، "تقابلت مع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة فى هذا التوقيت، وكشف عن أشياء مهمة" "انا كنت معاك يا رجائي المرة اللى فاتت ومعاك المرة دى ولا أخفى عليك أننا زورنا الانتخابات ضدك".





وتابع عطية أن عمر سليمان قال له " كان هناك اجتماع حضره الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك و جمال مبارك وكمال الشاذلى وحبيب العادلي وصفوت الشريف وعمر سليمان" وتم طرح أنه ناجح فى انتخابات نقابة المحامين.





وأشار المرشح لمنصب نقيب المحامين، إلى أن عمر سليمان رد خلال الاجتماع وقال إن رجائي عطية ليس له علاقة بالإخوان وأنه صاحب رأى، وأن حبيب العادلي قام باظهار شريط به محادثة بينه وبين مختار نوح" .





وأوضح المرشح على منصب نقيب المحامين، أن هذا الكلام السالف ذكره سمعه من عمر سليمان.