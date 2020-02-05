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تعليم

جداول المحاضرات لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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خالد محيي الدين
سجلت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة جدول المحاضرات الخاص بكل فرق الدراسية الخمس.

و قد نشر أتحاد طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة جداول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2020/2019 علي صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ويأتي ذلك الإعلان تباعا مع أقتراب الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.

حيث شهدت إجازة منتصف العام عدد من الأنشطة الطلابية والمسابقات، والتي بدأت بعد نهايه الأمتحانات تحت إشراف إدارة الجامعة.

و تمثل فاعليات أسبوع الفتيات بالفيوم أبرز الفاعليات التي شاركت بها الجامعة خلال إجازة منتصف العام، حيث فاز فريق جامعة القاهرة علي جامعة في كرة السلة، فضلا عن عدد من المسابقات الثقافية، العلمية وحفظ القران الكريم.
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