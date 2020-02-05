جداول المحاضرات لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.. صور

سجلت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة جدول المحاضرات الخاص بكل فرق الدراسية الخمس.





و قد نشر أتحاد طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة جداول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2020/2019 علي صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".





ويأتي ذلك الإعلان تباعا مع أقتراب الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.





حيث شهدت إجازة منتصف العام عدد من الأنشطة الطلابية والمسابقات، والتي بدأت بعد نهايه الأمتحانات تحت إشراف إدارة الجامعة.



