محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع العاصمة.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر».. وتكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع الكهرباء

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، الثلاثاء، مدخل شارع مدارس علي عبدالشكور بشرق مدينة كفر الشيخ.





وكلف المحافظ بإعداد دراسة لفتح بوابة أخرى كممر من جهة الموقف أمام بحر ميت يزيد، وذلك لتسهيل خروج الطلاب والأهالي والسيارات وفتح الطريق للمارة لتسهيل حركة المرور.





وتفقد المحافظ، مدخل مدينة كفر الشيخ بدايةً من شارع عبدالهادي راضي مرورًا بميدان النصر والمحكمة ثم طريق ناجي شتله من أمام مسجد النصر، موجهًا برفع الأتربة المتراكمة بجوار "البلدورات".





كما تفقد محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ، مشروع الإسكان الاجتماعي "تحيا مصر" بغرب المدينة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.