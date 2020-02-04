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محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع العاصمة.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر».. وتكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع الكهرباء

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:01 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من شوارع العاصمة
- نورالدين يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي "تحيا مصر"
سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالعمارات
مشروع الإسكان الاجتماعي يضم 28 عمارة جديدة على مساحة 15 فدانًا
- تكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع كهرباء كفر الشيخ


تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، الثلاثاء، مدخل شارع مدارس علي عبدالشكور بشرق مدينة كفر الشيخ.

وكلف المحافظ بإعداد دراسة لفتح بوابة أخرى كممر من جهة الموقف أمام بحر ميت يزيد، وذلك لتسهيل خروج الطلاب والأهالي والسيارات وفتح الطريق للمارة لتسهيل حركة المرور.

وتفقد المحافظ، مدخل مدينة كفر الشيخ بدايةً من شارع عبدالهادي راضي مرورًا بميدان النصر والمحكمة ثم طريق ناجي شتله من أمام مسجد النصر، موجهًا برفع الأتربة المتراكمة بجوار "البلدورات".

كما  تفقد محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ، مشروع الإسكان الاجتماعي "تحيا مصر" بغرب المدينة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع. 

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالعمارات من تشطيبات ومرافق، وتحسين كفاءة منظومة النظافة العامة، موجهًا بإنشاء حديقة عامة بجوار محطة الصرف بمنطقة مشروع الإسكان.

جدير بالذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ "تحيا مصر" يضم 28 عمارة جديدة، ويعد أكبر تجمع سكنى بغرب مدينة كفر الشيخ، على مساحة 15 فدانًا.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

فيما أصدر المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قرارًا حمل رقم 43 لسنة 2020م، بتعيين المهندسة غادة إسماعيل أبو كيلة، رئيسًا لقطاع الكهرباء شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ.

وتضمن القرار، تعيين أبو كيلة، في منصبها الجديد لمدة سنتين أو بلوغها السن القانونية للمعاش، أيهما أقرب، وذلك خلفًا للمهندس عاصم القطان، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك بناءً على موافقة اللجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والنظيرة من مستوى الإدارة العليا المشكلة بالقرار رقم 386 لسنة 2019م، على تعيين المهندس غادة أبو كيلة لشغل وظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء كفر الشيخ وكذلك موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته الأخيرة.
محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع العاصمة.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر».. وتكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع الكهرباء
محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع العاصمة.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر».. وتكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع الكهرباء
محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع العاصمة.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر».. وتكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع الكهرباء
محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع العاصمة.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر».. وتكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع الكهرباء
محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع العاصمة.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر».. وتكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع الكهرباء
محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من شوارع العاصمة.. ويتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي «تحيا مصر».. وتكليف غادة أبو كيلة رئيسا لقطاع الكهرباء
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