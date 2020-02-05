أكثر شركات السيارات مبيعا في مصر

أعلن تقرير الأميك عن أهم شركات السيارات التي قدمت مبيعاتها في عام 2019 بصورته الاجمالية وقال التقرير أن السيارات الملاكي التي لها أهمية كبرى في السوق المصري تصدرتها شركة نيسان التي تواصل تصدرها لسوق الملاكي في مصر في الفترة الأخيرة فيما تتصدر شيفروليه سوق المركبات بصورة إجمالية التي تشمل الملاكي والنقل والاتوبيس اجمالًا.

وجاء ترتيب أكثر شركات الملاكي مبيعًا في 2019 كالتالي :

1- نيسان 18.580 ألف سيارة

nissan



2- هيونداي 18.251 ألف سيارة



hyundai

3- رينو 15 ألف سيارة

renault



4- تويوتا 13 الف سيارة



toyota

5- شيفروليه 10.733 ألف سيارة

chevrolet



6- كيا 8934 ألف سيارة

kia



7- بيجو 8000 سيارة

peugeot



8- بي واي دي 6120 ألف سيارة

byd



9- شيري 5582 الف سيارة

cherry



10- فيات 4717 سيارة

fiat



11- لادا 2595 سيارة

lada



12- ميتسوبيشي 2340 سيارة

mitsubishi



13- جيلي 2250 سيارة.

