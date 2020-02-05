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سيارات

أكثر شركات السيارات مبيعا في مصر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:01 ص
byd
byd
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اشرف عطية

أعلن تقرير الأميك عن أهم شركات السيارات التي قدمت مبيعاتها في عام 2019 بصورته الاجمالية وقال التقرير أن السيارات الملاكي التي لها أهمية كبرى في السوق المصري تصدرتها شركة نيسان التي تواصل تصدرها لسوق الملاكي في مصر في الفترة الأخيرة فيما تتصدر شيفروليه سوق المركبات بصورة إجمالية التي تشمل الملاكي والنقل والاتوبيس اجمالًا.

وجاء ترتيب أكثر شركات الملاكي مبيعًا في 2019 كالتالي :

1- نيسان 18.580 ألف سيارة

nissan


2- هيونداي 18.251 ألف سيارة


hyundai


3- رينو 15 ألف سيارة

renault


4- تويوتا 13 الف سيارة


toyota


5- شيفروليه 10.733 ألف سيارة

chevrolet


6- كيا 8934 ألف سيارة

kia


7- بيجو 8000 سيارة

peugeot


8- بي واي دي 6120 ألف سيارة

byd


9- شيري 5582 الف سيارة

cherry


10- فيات 4717 سيارة

fiat


11- لادا 2595 سيارة

lada


12- ميتسوبيشي 2340 سيارة

mitsubishi


13- جيلي 2250 سيارة.

geely

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