أكثر شركات السيارات مبيعا في مصر

أعلن تقرير الأميك عن أهم شركات السيارات التي قدمت مبيعاتها في عام 2019 بصورته الاجمالية وقال التقرير أن السيارات الملاكي التي لها أهمية كبرى في السوق المصري تصدرتها شركة نيسان التي تواصل تصدرها لسوق الملاكي في مصر في الفترة الأخيرة فيما تتصدر شيفروليه سوق المركبات بصورة إجمالية التي تشمل الملاكي والنقل والاتوبيس اجمالًا.
وجاء ترتيب أكثر شركات الملاكي مبيعًا في 2019 كالتالي :
1- نيسان 18.580 ألف سيارة
nissan
2- هيونداي 18.251 ألف سيارة
hyundai
3- رينو 15 ألف سيارة
renault
4- تويوتا 13 الف سيارة
toyota
5- شيفروليه 10.733 ألف سيارة
chevrolet
6- كيا 8934 ألف سيارة
kia
7- بيجو 8000 سيارة
peugeot
8- بي واي دي 6120 ألف سيارة
byd
9- شيري 5582 الف سيارة
cherry
10- فيات 4717 سيارة
fiat
11- لادا 2595 سيارة
lada
12- ميتسوبيشي 2340 سيارة
mitsubishi
13- جيلي 2250 سيارة.
geely