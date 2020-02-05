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سيارات

أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:00 م
hyundai tucson
hyundai tucson
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اشرف عطية

كالعادة نجحت هيونداي في تصدر مبيعات السيارات الـSUV في مصر مثل السنوات السابقة حيث تصدرت بمبيعات توسان مبيعات هذا القطاع من السيارات في عام 2019 ، وتم بيع قرابة 36.700 ألف سيارة SUV في مصر في 2019 بانخفاض عن مبيعات عام 2018، وشملت قائمة السيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في مصر خلال العام الماضي :


1- هيونداي توسان

hyundai tucson


2- كيا سبورتاج

kia sportage


3- رينو داستر

renault duster


4- شيري تيجو

cherry tiggo


5- نيسان قشقاي

nissan qashqai


6- بيجو 3008

peugeot 3008


7- رينو كادجار

renault kadjar


8- ميتسوبيشي اكليبس كروس

mitsubishi eclipse


9- جيلي امجراند X7

geely x7


10- بيجو 5008

peugeot 5008


11- سوبارو XV .

subaru xv

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