أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

كالعادة نجحت هيونداي في تصدر مبيعات السيارات الـSUV في مصر مثل السنوات السابقة حيث تصدرت بمبيعات توسان مبيعات هذا القطاع من السيارات في عام 2019 ، وتم بيع قرابة 36.700 ألف سيارة SUV في مصر في 2019 بانخفاض عن مبيعات عام 2018، وشملت قائمة السيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في مصر خلال العام الماضي :
1- هيونداي توسان
hyundai tucson
2- كيا سبورتاج
kia sportage
3- رينو داستر
renault duster
4- شيري تيجو
cherry tiggo
5- نيسان قشقاي
nissan qashqai
6- بيجو 3008
peugeot 3008
7- رينو كادجار
renault kadjar
8- ميتسوبيشي اكليبس كروس
mitsubishi eclipse
9- جيلي امجراند X7
geely x7
10- بيجو 5008
peugeot 5008
11- سوبارو XV .
subaru xv