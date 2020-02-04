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القومي للمرأة: العنف ضد السيدات لا يقتصر على الرجال فقط.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:48 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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محمد حليم قنديل

قالت دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة، إن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الرجال فقط.

 

وأضافت  حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن العنف ضد المرأة أزمة نفسية وجسدية.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن العنف ضد المرأة له أشكال عديدة وكثيرة، مضيفة أن هناك جوانب مختلفة في حياة المرأة تتضمن أشكال العنف ضدها.

وأوضحت أن هناك مناطق عديدة جدا تقول أن البنات لا تورث وهذا يعتبر شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

 

وأشارت إلى أن المرأة أصبحت لا تحتاج الى قوانين لحماية حقوقها لان هناك قوانين كثيرة لحقوق المرأة.

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