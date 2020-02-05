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سيارات

أكثر شركات الملاكي المستوردة مبيعا في 2019

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:01 ص
رينو لوجان
رينو لوجان
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اشرف عطية
تراجعت مبيعات سيارات الركوب الملاكي المستوردة في مصر خلال عام 2019 بنسبة 8% حيث تم بيع 80 ألف سيارة تقريبًا في 2019 مقارنة بعدد سيارات 87 ألف سيارة في عام 2018 حسب تقرير الاميك ، وجاءت أكثر الشركات استيرادًا لسيارات الركوب المستوردة في مصر رينو التي حصلت على اللقب من باقي الشركات.

 



وجاء ترتيب أكثر شركات الملاكي المستوردة مبيعًا في 2019 كالتالي : 


1- رينو 15 ألف سيارة

renault


2- هيونداي 13.205 الف سيارة

hyundai


3- تويوتا 12.200 ألف سيارة

toyota


4- كيا 8400 سيارة

kia


5- بيجو 8000 سيارة

peugeot


6- فيات 4700 سيارة

fiat


7- نيسان 2777 سيارة

nissan


8- ميتسوبيشي 2340 سيارة

mitsubishi


9- سيتروين 2158 سيارة

citroen


10- جيلي 1932 سيارة

geely


11- فورد 1570 سيارة

ford


12- سوبارو 1295 سيارة.

subaru

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