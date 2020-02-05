أكثر شركات الملاكي المستوردة مبيعا في 2019

تراجعت مبيعات سيارات الركوب الملاكي المستوردة في مصر خلال عام 2019 بنسبة 8% حيث تم بيع 80 ألف سيارة تقريبًا في 2019 مقارنة بعدد سيارات 87 ألف سيارة في عام 2018 حسب تقرير الاميك ، وجاءت أكثر الشركات استيرادًا لسيارات الركوب المستوردة في مصر رينو التي حصلت على اللقب من باقي الشركات.

وجاء ترتيب أكثر شركات الملاكي المستوردة مبيعًا في 2019 كالتالي :

1- رينو 15 ألف سيارة

renault



2- هيونداي 13.205 الف سيارة

hyundai



3- تويوتا 12.200 ألف سيارة

toyota



4- كيا 8400 سيارة

kia



5- بيجو 8000 سيارة

peugeot



6- فيات 4700 سيارة

fiat



7- نيسان 2777 سيارة

nissan



8- ميتسوبيشي 2340 سيارة

mitsubishi



9- سيتروين 2158 سيارة

citroen



10- جيلي 1932 سيارة

geely



11- فورد 1570 سيارة

ford



12- سوبارو 1295 سيارة.

