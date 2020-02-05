أكثر شركات الملاكي المستوردة مبيعا في 2019

تراجعت مبيعات سيارات الركوب الملاكي المستوردة في مصر خلال عام 2019 بنسبة 8% حيث تم بيع 80 ألف سيارة تقريبًا في 2019 مقارنة بعدد سيارات 87 ألف سيارة في عام 2018 حسب تقرير الاميك ، وجاءت أكثر الشركات استيرادًا لسيارات الركوب المستوردة في مصر رينو التي حصلت على اللقب من باقي الشركات.
renault
hyundai
toyota
kia
peugeot
fiat
nissan
mitsubishi
citroen
geely
ford
12- سوبارو 1295 سيارة.
subaru
وجاء ترتيب أكثر شركات الملاكي المستوردة مبيعًا في 2019 كالتالي :
1- رينو 15 ألف سيارة
renault
2- هيونداي 13.205 الف سيارة
hyundai
3- تويوتا 12.200 ألف سيارة
toyota
4- كيا 8400 سيارة
kia
5- بيجو 8000 سيارة
peugeot
6- فيات 4700 سيارة
fiat
7- نيسان 2777 سيارة
nissan
8- ميتسوبيشي 2340 سيارة
mitsubishi
9- سيتروين 2158 سيارة
citroen
10- جيلي 1932 سيارة
geely
11- فورد 1570 سيارة
ford
12- سوبارو 1295 سيارة.
subaru