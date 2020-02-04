AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومي للمرأة ينعى الفنانة القديرة نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:59 م
صدى البلد
Advertisements
امل مجدي
ينعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن وعميق الأسى لوفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفى عن عمر يناهز ٨٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

داعين الله عز وجل أن يتغمد  الفقيدة برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. 

يذكر أن الفنانة نادية لطفى اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقي عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عددا كبيرا من الأعمال، وعرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، آخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993  لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني .
Advertisements

ترشيحاتنا

هل ثواب السجود على الأرض أكبر من أجر الإيماء بالرأس في الصلاة جالسا؟

تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي.. ماذا فعل؟

سيدة تنجو من الاغتصاب بفضل فيروس كورونا.. تفاصيل مثيرة

سر اسم "بولا" للراحلة نادية لطفي .. وما علاقتها بفاتن حمامة

مقتل فتاة بـ21 طعنة في ظروف غامضة بالمنيا

فيديوجراف| أسرار في حياة الفنانة نادية لطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل