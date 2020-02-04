رضا عبد العال: لقاءات الأهلى والزمالك خارج التوقعات.. ولو موصلناش كأس العالم نبطل كورة.. فيديو

أكد رضا عبد العال نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق ان لقاءات الأهلى والزمالك دائما ما تكون خارج التوقعات وليست مضمونة نتائجها.





وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنني أتمنى ان يفوز نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي مشيرا إلى أن المشكلة الوحيدة لهذا اللقاء هى مكان إقامته.





وتابع نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أن منتخب مصر سيصل للتصفيات النهائية في كأس العالم وسنصل من خلال المرحلة الأولى "ولو موصلناش للمرحلة النهائية نقفل الكورة".



