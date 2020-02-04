عمرو جمال: الفوز على نادي مصر خطوة مهمة للتواجد في المكان الطبيعي للطلائع.. فيديو

أكد عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن مركز فريقه في جدول مسابقة الدوري لا يليق بإمكانيات اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفوز على نادي مصر منحهم ثلاث نقاط هامة في المسابقة المحلية.





وحقق طلائع الجيش فوزًا هامًا اليوم، الثلاثاء، على نادي مصر بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي احتضنه ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.





وأضاف جمال في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "كان علينا الفوز في مباراة اليوم، وتعاهدنا على أنه لا بديل عن الفوز وحصد أهم ثلاث نقاط في البطولة".





وأكمل: "نملك أفضل لاعبين في الدوري، ومركزنا لا يليق على الإطلاق بإمكانيات اللاعبين، وبعد التعادل أمام المقاصة تعاهدنا على تحقيق الفوز اليوم، للابتعاد عن مناطق الخطورة".





وأتم الغزال حديثه قائلًا: "نتمنى التوفيق في المرحلة القادمة، لمواصلة تحقيق الفوز وتجميع النقاط، للتواجد في مركز يليق بنا نهاية الموسم".