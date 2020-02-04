ابن عمه.. القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب سوبر ماركت في أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي المتهم الرئيسي في إطلاق النيران علي صاحب سوبر ماركت بمدينة أبو النمرس.

















تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بدوي إطلاق أعيرة نارية بابو النمرس ومقتل شخص، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم محمد داود رئيس مباحث ابو النمرس وتبين من الفحص أن مسلحا توقف أمام سوبر ماركت وأطلق أعيرة نارية من سلاح ناري صوب مالكه فأرداه قتيلا.





وكشفت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن مرتكب الجريمة نجل عم المجني عليه لخلافات بينهما واستعان بصديقيه ونفذوا الجريمة مستخدمين توك توك.