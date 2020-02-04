AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ابن عمه.. القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب سوبر ماركت في أبو النمرس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:55 م
القبض علي المتهم
القبض علي المتهم الرئيسي بقتل صاحب سوبر ماركت
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي المتهم الرئيسي في إطلاق النيران علي صاحب سوبر ماركت بمدينة أبو النمرس.




تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بدوي إطلاق أعيرة نارية بابو النمرس ومقتل شخص، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم محمد داود رئيس مباحث ابو النمرس وتبين من الفحص أن مسلحا توقف أمام سوبر ماركت وأطلق أعيرة نارية من سلاح ناري صوب مالكه فأرداه قتيلا.

وكشفت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن مرتكب الجريمة نجل عم المجني عليه لخلافات بينهما واستعان بصديقيه ونفذوا الجريمة مستخدمين توك توك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينا اتقتلت.. هاشتاج يكشف لغز تخلص شاب من زوجته فى الهرم وادعاء اقتحام ملثمين للشقة.. صور

أهم الحوادث في الأشهر الماضية.. أب يقتل أبناءه.. وآخر ينتقم من زوجة عمه بسبب السرقة.. وآخرون ينتهكون حرمة مسجد ويقتلون المصلين

مباحث الجيزة تكشف ورشة لتصنيع الأسلحة بمنزل سائق بأبو النمرس

أمن الجيزة يفحص إطلاق النيران على صاحب سوبر ماركت بأبو النمرس

ترشيحاتنا

كان يقرأ في كتب الجن .. سفارة إريتريا تتسلم جثة شاب انتحر داخل شقة بالهرم

وفاة الأم قاتلة طفليها ببنها داخل غرفتها بالعناية المركزة

تعرف على رسالة كريم فهمي لزوجته في عيد ميلادها

تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي.. ماذا فعل؟

التفاصيل الكاملة لملحمة عودة 32 مصريا بعد احتجازهم في اليمن .. والسيسي: تحيا مصر

نشرة الفن.. وفاة نادية لطفي.. حقيقة صورة حفيدة جميلة الجميلات.. مفاجأة تامر حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل