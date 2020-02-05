البنك المركزي: تراجع الكمبيالات المخصومة من عملاء غير الحكومة لـ11.8 مليار جنيه في شهرين

تراجعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء غير الحكومة بالعملة المحلية مسجلة 11.8 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 11.91 مليار جنيه في أكتوبر السابق له بتراجع بلغ 110 مليون جنيه، ومقارنة بـ11.955 مليار جنيه في سبتمبر 2019 بفارق 155 مليون جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الكمبيالات المخصومة من قطاع الصناعة وصلت لـ 4.1 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 4.09 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 3.97 مليار جنيه في سبتمبر 2019

وبلغت الكمبيالات المخصومة من قطاع التجارة لـ1.1 مليار جنيه مقابل 1.03 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقارنة بـ1.012 مليار جنيه في سبتمبر 2019

ووصلت الكمبيالات المخصومة من قطاع الخدمات لـ387 مليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 437 مليون جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 501 مليون جنيه في سبتمبر 2019.