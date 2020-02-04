اتحاد المصريين بالخارج: اهتمام الرئيس السيسى بإعادة الصيادين من اليمن أسعد قلوبنا .. فيديو

قال علاء سليم أمين عام اتحاد المصريين بالخارج، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة الصيادين المصريين من اليمن أسعد قلوبنا جميعا.





وأضاف علاء سليم خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المصريين بالخارج يشهدون جميعا أسعد أيامهم منذ تولي الرئيس السيسي الحكم؛ نظرا لاهتمامه الشديد لجميع المواطنين المصريين بشتى أنحاء العالم.





وتابع أمين عام اتحاد المصريين بالخارج، أن عودة المصريين من الصين وإعطاء الدولة اهتماما كبيرا من أجل رجوعهم أعطانا شعورا بالأمان كبير جدا.





وأوضح علاء سليم، أن الدولة المصرية تشهد تغييرا كبيرا بين علاقة المواطنين بالوطن، مضيفا أن العلاقة بين المواطنين والقيادة المصرية أصبحت طيبة جدا.





وأشار إلى أنه يحيي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجميع القيادة السياسية الرشيدة على مجهوداتهم المبذولة للحفاظ على قوة الدولة المصرية.



