طلائع الجيش يكشف موقف عبد الحميد بسيوني من الاستمرار مع الفريق

أعرب أحمد المهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره إف سي مصر مساء اليوم.





وكانت مباراة الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، التي جمعت بين الفريقين قد انتهت بفوز الجيش برباعية دون رد.





وقال المهدي في تصريحات إذاعية عبر أثير "الشباب والرياضة": "اللاعبون ركزوا بعد مواجهة مصر المقاصة على الفوز ولا بديل عنه ، كنا نحتاج الثلاث نقاط في الفترة الحالية واللاعبون والجهاز الفني كانوا على قدر المسؤولية ، وأتمنى أن تكون نقطة البداية والانطلاقة في المستقبل".



