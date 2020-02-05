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بين الناس

فاطمة لوزارة الإسكان: نفسى فى شقة تسترنى أنا وأشقائى وطفلى الوحيد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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وسام مختار
 ناشدت السيدة فاطمة حسين، البالغة من العمر 50 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الاسكان ، شقة تسترنى أنا وأشقائى وطفلى الوحيد.

وتقول فى رسالتها: أعيش مع أشقائى أحمد وناصر، بعد أن كنت متزوجة من عامل أرزقى وبعد وفاته طردنى أهله من الشقة.

وأضافت: أعانى من أمراض القلب وتم تركيب دعامتين، وأحتاج لتركيب أخرى، كما يعانى ابنى الوحيد، 11 عاما، من مرض السكر، ويعانى أخى أيضًا من مرض الصرع، والآخر يعانى من الحساسية المفرطة على الصدر، والتى تجعله لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي، ونعيش كلنا في غرفة متهالكة.

وتختتم: كل ما أرجوه في هذه الدنيا شقة تسترنى أنا وأشقائى وطفلى الوحيد وأتمنى أن يرزقنا الله بمن يتكفل بعلاجى وابنى وأشقائي.

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٨٩٢٤١٢٢١

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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